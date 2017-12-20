На Буковині прокурор вимагав 3 тис. дол. і чотири автомобільних колеса
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Буковині прокурор вимагав 3 тис. дол. хабара та чотири автомобільних колеса за допомогу підозрюваному уникнути покарання. Про це сьогодні під час брифінгу в Києві повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"19 грудня, приблизно о 18-й годині, завдяки злагодженій та оперативній роботі працівників Генеральної інспекції Генпрокуратури та Служби безпеки України було встановлено факт вимагання прокурором Кіцманської прокуратури Чернівецької області неправомірної вигоди.
Через свого посередника він вимагав у підозрюваного кошти у сумі 3 тис. дол. та чотири автомобільні шини за рішення, яке б допомогло підозрюваному уникнути покарання", - сказав А.Лисенко.
Нагадаємо, жінка на Харківщині намагалась підкупити прокурора.