На Буковине пограничники обнаружили тайник с сигаретами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В рамках проведения совместной специальной пограничной операции “Граница-2017”, за минувшие сутки пограничниками Черновицкого отряда пресечена очередная попытка перемещения табачной продукции в Румынию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкого пограничного отряда.
“Да, вчера после обеда, на участке отдела „Красноильск“, пограничниками мобильной заставы „Черновцы“ обнаружили место накопления табачных изделий. К тайнику с 5000 пачек сигарет марки „Марбл“ без акцизного сбора, охранников границы вывели их владельцы, которые пытались скрыть „курево“. Услышав движение недалеко от границы, пограничный наряд осуществил проверку прилегающей территории. Заметив охранников границы, владельцы скрытого „товара“ прибегли к бегству”, — говорится в сообщении.
Сейчас все обнаруженные сигареты доставлены в пограничное подразделение, а в дальнейшем будут переданы представителям ГФС в Черновицкой области.
Напомним, 5 апреля при проверке общей межведомственной группой в составе пограничников Подольского отряда, представителей прокуратуры, Национальной полиции, ГУ ГФС Украины в Одесской области, УСБУ в Одесской области были найдены 20 ящиков сигарет NZ Gold.