На Буковині прикордонники виявили схованку із сигаретами

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. В рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції “Кордон-2017”, минулої доби прикордонниками Чернівецького загону припинено чергову спробу переміщення тютюнової продукції до Румунії. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Чернівецького прикордонного загону.

“Так, вчора по обіді, на ділянці відділу „Красноїльськ“, прикордонниками мобільної застави „Чернівці“ виявлено місце накопичення тютюнових виробів. До схованки із 5000 пачок сигарет марки „Марбле“ без акцизного збору, охоронців кордону вивели їх власники, які намагалися приховати „куриво“. Почувши рух неподалік кордону, прикордонний наряд здійснив перевірку прилеглої місцевості. Помітивши охоронців кордону, власники прихованого „краму“ вдалися до втечі”, — йдеться у повідомленні.

Наразі усі виявлені сигарети доставлено до прикордонного підрозділу, а в подальшому будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області.

Нагадаємо, 5 квітня під час перевірки спільною міжвідомчою групою у складі прикордонників Подільського загону, представників прокуратури, Національної поліції, ГУ ДФС України в Одеській області, УСБУ в Одеської області були знайдені 20 ящиків сигарет NZ Gold.

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