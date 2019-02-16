На Буковине поступило 20 сообщений о нарушениях на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. По состоянию на 16 февраля в полицию Черновицкой области поступило 20 сообщений о событиях, связанных с выборами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черновицкой области.
"По состоянию на 16 февраля в полицию поступило 20 сообщений о событиях, связанных с выборами и составлено 19 административных протоколов", - говорится в сообщении.
Сегодня, начато 2 уголовных производства, а двух человек уже привлечено к уголовной ответственности за нарушение связанные с выборами.
Ранее УНН сообщал, за связанные с выборами нарушения в Украине сообщили о подозрении 12 людям.