На Буковині надійшло 20 повідомлень про порушення на виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Станом на 16 лютого до поліції Чернівецької області надійшло 20 повідомлень про події, пов’язані з виборами. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.
“Станом на 16 лютого до поліції надійшло 20 повідомлень про події, пов’язані з виборами та складено 19 адміністративних протоколів”, - зазначено у повідомленні.
Сьогодні, розпочато 2 кримінальних провадження, а двох осіб вже притягнуто до кримінальної відповідальності, за порушення пов’язані з виборами.
Раніше УНН повідомляв, за пов'язані з виборами порушення в Україні повідомили про підозру 12 людям.