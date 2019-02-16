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На Буковині надійшло 20 повідомлень про порушення на виборах

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Станом на 16 лютого до поліції Чернівецької області надійшло 20 повідомлень про події, пов’язані з виборами. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ Нацполіції у Чернівецькій області.

“Станом на 16 лютого до поліції надійшло 20 повідомлень про події, пов’язані з виборами та складено 19 адміністративних протоколів”, - зазначено у повідомленні.

Сьогодні, розпочато 2 кримінальних провадження, а двох осіб вже притягнуто до кримінальної відповідальності, за порушення пов’язані з виборами.

Раніше УНН повідомляв, за пов'язані з виборами порушення в Україні повідомили про підозру 12 людям.

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