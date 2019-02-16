На Буковині надійшло 20 повідомлень про порушення на виборах

“Станом на 16 лютого до поліції надійшло 20 повідомлень про події, пов’язані з виборами та складено 19 адміністративних протоколів”, - зазначено у повідомленні.



Сьогодні, розпочато 2 кримінальних провадження, а двох осіб вже притягнуто до кримінальної відповідальності, за порушення пов’язані з виборами.



Раніше УНН повідомляв, за пов'язані з виборами порушення в Україні повідомили про підозру 12 людям.