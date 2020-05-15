На Буковине количество выздоровевших от COVID-19 превысило число новых случаев заражения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. На Буковине за 15 мая официально подтверждено еще 47 случаев заражения коронавируса, при этом выздоровели — 52 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“52 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Однако ослаблять бдительность пока рано”, — написал Осачук.
Он рассказал, что на Буковине за 15 мая, официально подтверждено 47 новых случаев заражения коронавируса. “Лабораторный центр исследовал 470 новых образцов”, — добавил председатель ОГА.
“Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2647 человек”, — подбил статистику Осачук.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 476 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.