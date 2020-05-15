На Буковині кількість одужалих від COVID-19 перевищила число нових випадків зараження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. На Буковині за 15 травня офіційно підтверджено ще 47 випадків зараження коронавірусом, при цьому одужало — 52 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“52 буковинців сьогодні одужали від COVID-19, вони двічі отримали негативні результати тестів. Проте послаблювати пильність поки що рано”, — написав Осачук.
Він розповів, що на Буковині за 15 травня, офіційно підтверджено 47 нових випадків зараження коронавірусом. “Лабораторний центр дослідив 470 нових зразків”, — додав голова ОДА.
“Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2647 осіб”, — підбив статистику Осачук.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 476 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.