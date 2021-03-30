На Буковине фиксируют ежедневное уменьшение количества заражения COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки 30 марта зафиксировали 211 новых случаев инфицирования COVID-19, что меньше, чем предыдущих суток, также в области выписаны 78 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 69 844 случаев болезни. За последние сутки 78 человек выздоровели, 49 629 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1360 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 136 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.