На Буковині фіксують щоденне зменшення кількості зараження COVID-19

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу 30 березня зафіксували 211 нових випадків інфікування COVID-19, що менше, ніж попередньої доби, також в області одужало 78 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 69 844 випадків хвороби. За останню добу 78 осіб одужало, 49 629 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1360 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 136 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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