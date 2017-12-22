На строительство патронного завода в Украине заложено 1,4 млрд гривен - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. На строительство нового патронного завода в Украине заложено 1,4 млрд гривен. Об этом на брифинге сообщил начальник управления планирования бюджета Департамента финансов Министерства обороны Украины Константин Кифаренко, передает УНН.
"На строительство нового патронного завода в Украине в 2018 году заложено 1,4 млрд гривен", - сообщил Кифаренко.
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Ранее заместитель министра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко, который занимается вопросами выполнения гособоронзаказа и строительства предприятий ОПК сообщил, что запуск патронного завода в Украине отложили на один-два месяца из-за того, что есть еще "некоторые вопросы".