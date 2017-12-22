На будівництво патронного заводу в Україні закладено 1,4 млрд гривень - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На будівництво нового патронного заводу в Україні закладено 1,4 млрд гривень. Про це на брифінгу повідомив начальник управління планування бюджету Департаменту фінансів Міністерства оборони України Костянтин Кіфаренко, передає УНН.
"На будівництво нового патронного заводу в Україні у 2018 році закладено 1,4 млрд гривень", - повідомив Кіфаренко.
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Раніше заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко, який опікується питаннями виконання держоборонзамовлення та будівництва підприємств ОПК повідомив, що запуск патронного заводу в Україні відклали на один-два місяці через те, що є ще "деякі питання".