На борту самолета United Airlines скорпион ужалил пассажира
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На борту самолета авиакомпании United Airlines, летевший из американского Хьюстона в канадский Калгари, скорпион ужалил пассажира, передает УНН со ссылкой на CNN.
По словам жены потерпевшего, скорпион упал прямо с верхней багажной полке.
"Мой муж почувствовал что-то в волосах. Он схватил это, и оно упало на обеденный столик. Но как только он схватил (скорпиона) за хвост, он ужалил его," - рассказала она.
Стюардессы быстро раздавили скорпиона. Затем они позвонили в медслужбы, где им рассказали, какую помощь необходимо предоставить пассажиру. Инцидент не угрожал его жизни.
Неизвестно, как скорпион попал на борт самолета, однако в Хьюстон судно прибыло из Коста-Рики.
Отмечается, что инцидент произошел в тот же день, когда сотрудники этой же авиакомпании выбросили пассажира рейса Чикаго - Луисвилл из салона самолета.