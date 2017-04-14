На борту самолета United Airlines скорпион ужалил пассажира

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51313 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104924 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161515 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118856 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117967 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113321 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104790 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107214 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103699 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155034 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
На борту самолета United Airlines скорпион ужалил пассажира

На борту самолета United Airlines скорпион ужалил пассажира

Киев  •  УНН

 • 13123 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. На борту самолета авиакомпании United Airlines, летевший из американского Хьюстона в канадский Калгари, скорпион ужалил пассажира, передает УНН со ссылкой на CNN.

По словам жены потерпевшего, скорпион упал прямо с верхней багажной полке.

"Мой муж почувствовал что-то в волосах. Он схватил это, и оно упало на обеденный столик. Но как только он схватил (скорпиона) за хвост, он ужалил его," - рассказала она.

Стюардессы быстро раздавили скорпиона. Затем они позвонили в медслужбы, где им рассказали, какую помощь необходимо предоставить пассажиру. Инцидент не угрожал его жизни.

Неизвестно, как скорпион попал на борт самолета, однако в Хьюстон судно прибыло из Коста-Рики.

Отмечается, что инцидент произошел в тот же день, когда сотрудники этой же авиакомпании выбросили пассажира рейса Чикаго - Луисвилл из салона самолета.

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