На борту літака United Airlines скорпіон вжалив пасажира

За словами дружини потерпілого, скорпіон впав прямо з верхньої багажної полиці.

“Мій чоловік відчув щось в волоссі. Він схопив це, і воно впало на обідній столик. Але як тільки він схопив (скорпіона) за хвіст, він вжалив його,” — розповіла вона.

Стюардеси швидко розчавили скорпіона. Потім вони зателефонували в медслужби, де їм розповіли, яку допомогу необхідно надати пасажиру. Інцидент не погрожував його життю.

Невідомо, як скорпіон потрапив на борт літака, проте в Х’юстон судно прибуло з Коста-Ріки.

Відзначається, що інцидент стався в той же день, коли співробітники цієї ж авіакомпанії викинули пасажира рейсу Чикаго — Луїсвілл з салону літака.