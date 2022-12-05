На борту китайской космической станции начало расти растение

Детали

Shenzhou-15 был запущен в 23:08 по пекинскому времени 29 ноября. Приблизительно через 20 часов китайские космонавты поместили растение в биологический инкубатор внутри лабораторного модуля "Веньтянь" китайской космической станции.

"Мы хотим вырастить резушку Таля в условиях микрогравитации, чтобы исследовать, как космическая микрогравитационная среда влияет на структуру и функции растительных клеток", - заявил Цай Вэймин, исследователь из Центра передового опыта в области молекулярных наук о растениях при Академии наук Китая.

Исследователи надеются, что эксперимент, проведённый на орбите, поможет улучшить форму растений и увеличить урожайность. Отмечается, что во время космического эксперимента некоторые гены резушки Таля, участвующие в реакции на гравитацию, будут изменены и отмечены.

Ученые планируют изучить поведение генов в особых условиях микрогравитации, чтобы лучше понять их биологические функции.

Также отмечается, что в следующие 30-50 дней исследователи в режиме реального времени будут осуществлять автоматическое наблюдение за формой и развитием диких, разных мутантных и генетически модифицированных растений в условиях космической микрогравитации.

Напомним

Три тайконавта вернулись на Землю после завершения шестимесячной миссии на борту китайской космической станции. Они отправились в космос 5 июня, чтобы наблюдать за заключительным этапом строительства космической станции Тяньгун, которое было завершено в ноябре. Экипаж приземлился на борту космического корабля "Шэньчжоу-14" в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае.