На борту китайської космічної станції почала рости рослина
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Рослина різушка Таля, яку минулого тижня відправлено в космос на пілотованому космічному кораблі Shenzhou-15, почала рости. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Деталі
Shenzhou-15 був запущений о 23:08 за пекінським часом 29 листопада. Приблизно через 20 годин китайські космонавти помістили рослину в біологічний інкубатор усередині лабораторного модуля "Веньтянь" китайської космічної станції.
"Ми хочемо виростити різушку Таля в умовах мікрогравітації, щоб дослідити, як космічне мікрогравітаційне середовище впливає на структуру та функції рослинних клітин", - заявив Цай Веймін, дослідник із Центру передового досвіду в галузі молекулярних наук про рослини при Академії наук Китаю.
Дослідники сподіваються, що експеримент, проведений на орбіті, допоможе покращити форму рослин та збільшити врожайність. Наголошується, що під час космічного експерименту деякі гени різушки Таля, що беруть участь у реакції на гравітацію, будуть змінені та позначені.
Вчені планують вивчити поведінку генів у особливих умовах мікрогравітації, щоб краще зрозуміти їхні біологічні функції.
Також зазначається, що у наступні 30-50 днів дослідники в режимі реального часу здійснюватимуть автоматичне спостереження за формою та розвитком диких, різних мутантних та генетично модифікованих рослин в умовах космічної мікрогравітації.
Нагадаємо
Три тайконавти повернулися на Землю після завершення шестимісячної місії на борту китайської космічної станції. Вони вирушили до космосу 5 червня, щоб спостерігати за заключним етапом будівництва космічної станції Тяньгун, яке було завершено у листопаді. Екіпаж приземлився на борту космічного корабля "Шеньчжоу-14" в автономному районі Внутрішня Монголія у Китаї.