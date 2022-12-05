Три тайконавти повернулися на Землю після піврічної місії

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Вони вирушили до космосу 5 червня, щоб спостерігати за заключним етапом будівництва космічної станції Тяньгун, яке було завершено у листопаді.

Екіпаж приземлився на борту космічного корабля "Шеньчжоу-14" у неділю в автономному районі Внутрішня Монголія у Китаї.

Космічне агентство Китаю оголосило місію "цілковитим успіхом".

Командир Чен Дун та його товариші по команді Лю Ян та Цай Сюйчже сказали, що почуваються добре після приземлення, в аудіозаписі, переданому державною телекомпанією CCTV.

Персонал на місці посадки виніс екіпаж із капсули, яка приземлилася невдовзі після 20:00 за місцевим часом, приблизно за дев'ять годин після відстикування від космічної станції.

Ян, перша жінка-астронавт Китаю, сказала, що вона має незабутні спогади про космічну станцію, і вона «дуже рада повернутися на батьківщину», повідомило державне інформаційне агентство Xinhua.

Перебуваючи у космосі, троє тайконавтів спостерігали за прибуттям другого та третього модулів для Тяньгуна та здійснили три виходи у відкритий космос, щоб перевірити та протестувати нові об'єкти.