Три тайконавта вернулись на Землю после полугодовой миссии

Детали

Они отправились в космос 5 июня, чтобы наблюдать за заключительным этапом строительства космической станции "Тяньгун", которое было завершено в ноябре.

Экипаж приземлился на борту космического корабля "Шэньчжоу-14" в воскресенье в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае.

Космическое агентство Китая объявило миссию "полным успехом".

Командир Чен Дун и его товарищи по команде Лю Ян и Цай Сюйчже сказали, что чувствуют себя хорошо после приземления в аудиозаписи, переданной государственной телекомпанией CCTV.

Персонал на месте посадки вынес экипаж из капсулы, которая приземлилась вскоре после 20:00 по местному времени, примерно через девять часов после отстыковки от космической станции.

Ян, первая женщина-астронавт Китая, сказала, что у нее незабываемые воспоминания о космической станции, и она "очень рада вернуться на родину", сообщило государственное информационное агентство Xinhua.

Находясь в космосе, трое тайконавтов наблюдали за прибытием второго и третьего модулей для станции "Тяньгун" и совершили три выхода в открытый космос, чтобы проверить и протестировать новые объекты.