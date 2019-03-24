На Бориспольской трассе иномарка врезалась в "Жигули", есть пострадавшие

"Сегодня на Бориспольской трассе в "Жигули", который стоял на обочине, въехала иномарка. В этот момент на заднем сиденьи находились двое пассажиров: жена и мать водителя, который в этот момент отошел от машины. В результате женщин в тяжелом состоянии отправили в больницу", - проинформировали в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове водитель грузовика совершил наезд на мальчика.

Как сообщал УНН, в Одесской области авто перевернулось в кювет, в результате чего пострадали пять человек.