На Бориспольской трассе иномарка врезалась в "Жигули", есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На Бориспольской трассе столкнулись два автомобиля, в результате, два человека госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Об этом журналисту УНН сообщили в правоохранительных органах.
"Сегодня на Бориспольской трассе в "Жигули", который стоял на обочине, въехала иномарка. В этот момент на заднем сиденьи находились двое пассажиров: жена и мать водителя, который в этот момент отошел от машины. В результате женщин в тяжелом состоянии отправили в больницу", - проинформировали в правоохранительных органах.
Напомним, во Львове водитель грузовика совершил наезд на мальчика.
Как сообщал УНН, в Одесской области авто перевернулось в кювет, в результате чего пострадали пять человек.