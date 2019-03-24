На Бориспільській трасі іномарка врізалася в "Жигулі", є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На Бориспільській трасі зіткнулися два автомобілі, у результаті, двох людей госпіталізували до лікарні у тяжкому стані. Про це журналісту УНН повідомили у правоохоронних органах.
"Сьогодні на Бориспільській трасі у "Жигулі", який стояв на узбіччі, в’їхала іномарка. У цей момент на задньому сидінні перебували двоє пасажирів: дружина та мати водія, який в цей момент відійшов від машини. У результаті жінок у тяжкому стані відправили до лікарні", - проінформували у правоохоронних органах.
Нагадаємо, у Львові водій вантажівки скоїв наїзд на хлопчика.
Як повідомляв УНН, в Одеській області авто перекинулося в кювет, через що постраждали п'ятеро людей.