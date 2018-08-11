На блокпосту под Волновахой поймали троих подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил вблизи Волновахи задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с "ДНР", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра Объединенных сил в Facebook.
"Военнослужащие Национальной гвардии Украины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР", - отметили в пресс-центре.
Как сообщили в штабе ООС, этих трех человек задержали на блокпосту неподалеку Волновахи, и причиной задержания стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой лица считаются подозреваемыми в сотрудничестве с так называемой "ДНР".
Нацгвардийци передали задержанных граждан сотрудникам Волновахского отдела Национальной полиции Украины для дальнейших процессуальных действий.
Напомним, вооруженные боевики дважды не пропустили миссию ОБСЕ через блокпосты близ Мариуполя.