На блокпосту под Волновахой поймали троих подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой "ДНР", - отметили в пресс-центре.

Как сообщили в штабе ООС, этих трех человек задержали на блокпосту неподалеку Волновахи, и причиной задержания стала информация из базы данных Национальной полиции Украины, согласно которой лица считаются подозреваемыми в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Нацгвардийци передали задержанных граждан сотрудникам Волновахского отдела Национальной полиции Украины для дальнейших процессуальных действий.

Напомним, вооруженные боевики дважды не пропустили миссию ОБСЕ через блокпосты близ Мариуполя.