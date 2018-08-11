На блокпосту під Волновахою спіймали трьох підозрюваних у співпраці з "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Військові Національної гвардії зі складу Об’єднаних сил поблизу Волновахи затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з "ДНР", передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру Об’єднаних сил у Facebook.
"Військовослужбовці Національної гвардії України, які залучені до проведення операції Об’єднаних сил, затримали трьох осіб за підозрою у співпраці із незаконним збройним формуванням так званої "ДНР", - зазначили у прес-центрі.
Як поінформували у штабі ООС, цих трьох осіб затримали на блокпості неподалік Волновахи, і причиною затримання стала інформація з бази даних Національної поліції України, згідно з якою особи вважаються підозрюваними у співпраці з так званою "ДНР".
Нацгвардійці передали затриманих громадян співробітникам Волноваського відділу Національної поліції України для подальших процесуальних дій.
Нагадаємо, озброєні бойовики двічі не пропустили місію ОБСЄ через блокпости неподалік Маріуполя.