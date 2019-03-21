На блокпосту в районе ООС задержали мужчину с наркотиками

"На блокпосту в районе ООС гвардейцы задержали подозреваемого в торговле наркотиками, причастного к незаконным вооруженным формированиям", - говорится в сообщении.

Во время проверки документов житель Мариуполя находился за рулем. У мужчины нашли прозрачный пакет, в котором находилось семь свертков, из которых три пакета с веществом порошкообразного белого цвета весом около 300 граммов и четыре пакета с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом весом около 350 граммов.

"Мужчины передано сотрудникам Мангушский ОП ГУНП Украины в Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.4 ст. 260 УК - "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и ч.1 ст. 309 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Луганской области разоблачены двое полицейских, которые сбывали особо опасные наркотические средства гражданам, а также требовали взятку за непривлечение к уголовной ответственности.