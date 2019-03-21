В Луганській області двоє поліцейських продавали наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На Луганщині викрито двох поліцейських, які збували особливо небезпечні наркотичні засоби громадянам, а також вимагали хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГП України.
“20.03.2019 викрито двох працівників Національної поліції України в Луганській області, які збували особливо небезпечні наркотичні засоби громадянам, а також вимагали неправомірну вигоду у сумі 20 тис. грн від громадянина України за непритягнення до кримінальної відповідальності”, — йдеться у повідомленні.
Наразі підозрюваних, після одержання частини неправомірної вигоди в сумі 10 тис. грн, затримано в порядку ст. 208 КПК України, проводяться першочергові слідчі дії, готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, правоохоронці викрили та блокували мережу розповсюдження наркотичних засобів на території Ізюмського та Борівського районів Харківщини, у якій брали участь співробітник поліції і один з керівників місцевого самоврядування.