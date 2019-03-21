В Луганской области двое полицейских продавали наркотики
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Луганской области разоблачено два полицейских, которые сбывали особо опасные наркотические средства гражданам, а также требовали взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГП Украины.
"20.03.2019 года разоблачены два работника Национальной полиции Украины в Луганской области, которые сбывали особо опасные наркотические средства гражданам, а также требовали неправомерную выгоду в сумме 20 тыс. грн от гражданина Украины за непривлечение к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Сейчас подозреваемых, после получения части неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. грн, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, проводятся первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, правоохранители разоблачили и блокировали сеть распространения наркотических средств на территории Изюмского и Боровского районов Харьковской области, в которой принимали участие сотрудник полиции и один из руководителей местного самоуправления.