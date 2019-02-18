Поліцейський і чиновник брали участь у збуті наркотиків

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Правоохоронці викрили та блокували мережу розповсюдження наркотичних засобів на території Ізюмського та Борівського районів Харківщини, у якій брали участь співробітник поліції і один з керівників місцевого самоврядування. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що місцевий мешканець організував у своєму приватному домоволодінні виготовлення та зберігання канабісу. Для розповсюдження зілля наркозалежним особам організатор мережі залучив спільників, серед яких були діючий співробітник поліції, а також один з керівників місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів збуту зловмисниками наркотичних засобів. Співробітники СБУ затримали організатора мережі при спробі збуту чергової партії наркотиків.

Під час обшуків за місцями мешкання учасників протиправної схеми вилучено підготовлений для продажу канабіс, нарізну та гладкоствольну мисливську зброю, набої до автомата Калашникова калібру 5,45 мм, а також бойову гранату РГД-5 з підривачем.

Загалом під час спецоперації з незаконного обігу вилучено понад тридцять кілограмів марихуани. Його роздрібна вартість за цінами чорного ринку становить понад мільйон гривень.

Організатору мережі повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо юридичної кваліфікації дій інших учасників оборудки.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, у Харкові інтернет-магазин збував наркотики через "закладки".

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