Полицейский и чиновник участвовали в сбыте наркотиков

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Правоохранители разоблачили и блокировали сеть распространения наркотических средств на территории Изюмского и Боровского районов Харьковской области, в которой принимали участие сотрудник полиции и один из руководителей местного самоуправления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель организовал в своем частном домовладении изготовление и хранение каннабиса. Для распространения зелья наркозависимым лицам организатор сети привлек сообщников, среди которых были действующий сотрудник полиции, а также один из руководителей местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта злоумышленниками наркотических средств. Сотрудники СБУ задержали организатора сети при попытке сбыта очередной партии наркотиков.

Во время обысков по местам проживания участников противоправной схемы изъято подготовленный для продажи каннабис, нарезное и гладкоствольное охотничье оружие, патроны к автомату Калашникова калибра 5,45 мм, а также боевую гранату РГД-5 с подрывателем.

Всего в ходе спецоперации из незаконного оборота изъято более тридцати килограммов марихуаны. Его розничная стоимость по ценам черного рынка составляет более миллиона гривен.

Организатору сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о юридической квалификации действий других участников сделки.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНН, в Харькове интернет-магазин сбывал наркотики через "закладки".

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