На блокпосту в районі ООС затримали чоловіка з наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На блокпосту в районі ООС було затримано підозрюваного у торгівлі наркотиками, причетного до незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Національної гвардії України.
"На блокпосту в районі ООС гвардійці затримали підозрюваного у торгівлі наркотиками, причетного до незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.
Під час перевірки документів мешканець Маріуполя знаходився за кермом. У чоловіка знайшли прозорий пакет, в якому знаходилось сім згортків, з яких, три пакети з речовиною порошкоподібного білого кольору вагою близько 300 грамів і чотири пакети з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору зі специфічним запахом вагою близько 350 грамів.
"Чоловіка передано співробітникам Мангушського ВП ГУНП України в Донецькій області за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого п.4 ст. 260 ККУ - "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" та ч.1 ст. 309 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Луганщині викрито двох поліцейських, які збували особливо небезпечні наркотичні засоби громадянам, а також вимагали хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності.