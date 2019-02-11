На ближневосточную конференцию в Варшаву прибудут делегаты 60 стран
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В запланированной на 13 и 14 февраля в Варшаве конференции, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, примут участие представители около 60 стран, в том числе десяти стран ближневосточного региона. В столицу Польши прибудут делегаты всех стран Европейского Союза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
“Примерно 60 стран подтвердило, есть еще несколько, которые не дали ответа, а несколько решили не приезжать. Мы довольны количеством подтвердивших участие”, — сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
В Варшаву не прибудут представители Ирана, Палестины и Сирии. А также России и Турции, которые организуют собственную конференцию на тему войны в Сирии.
Министр Яцек Чапутович заявил, что варшавская конференция должна стать началом процесса стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Глава польской дипломатии отметил, что в Варшаве не будут приняты никакие окончательные решения на тему этого региона, а встреча на этой неделе должна начать дальнейшие переговоры.
Организаторами конференции на тему Ближнего Востока в Варшаве являются США и Польша. В польскую столицу прибудут, в частности, вице-президент США Майк Пенс и государственный секретарь США Майк Помпео, а также премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что Иран был близок к тому, чтобы играть доминирующую роль на Ближнем Востоке, однако сейчас ситуация изменилась.