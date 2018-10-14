Иран был близок к доминированию на Ближнем Востоке - президент США

Трамп напомнил, что ранее он объявил о выходе Вашингтона из сделки с Ираном по атому. “За недели до того, как я вступил в должность президента, меня вводили в курс дела относительно происходящего, и по поводу Ирана вопрос был лишь в том, когда они возьмут (под контроль) весь Ближний Восток, — сказал президент США. — Сейчас они об этом больше не думают”.

“У них сейчас небольшая катастрофа, — добавил Трамп, говоря об Иране. — У них бунты на улицах, их валюта обрушилась”. “Однажды, может быть, до этого осталось уже недолго, они придут и скажут: „Мы бы хотели заключить сделку“. И это нормально, это хорошо”, — сказал президент США. Он добавил, что это должна быть “настоящая сделка”, а не “пародия на сделку, которую заключила предыдущая администрация”.

Как сообщал УНН, Иран способствует нелегальному экспорту угля из Сомали.