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Іран сприяє нелегальному експорту вугілля з Сомалі

Іран сприяє нелегальному експорту вугілля з Сомалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Іран сприяє забороненим поставкам деревного вугілля з Сомалі, які дозволяють ісламістському угрупованню “Аш-Шабаб” (“Молодіжний рух моджахедів”), пов’язаним з “Аль-Каїдою”, щорічно отримувати мільйони доларів. З таким твердженням виступило у суботу агентство Associated Press (AP), повідомляє УНН.

Як воно зазначає, такі висновки наводяться в доповіді фахівців ООН, яка ще не була опублікована. З неї випливає, що кожен рік з Сомалі вивозять 3 млн мішків з вугіллям, здебільшого в Іран. На мішки, як то кажуть в матеріалі, наклеюють ярлики, які свідчать, нібито вони привезені з Коморських островів, з Гани або Кот-д’Івуару. В Ірані вугілля перекладають в упаковки з позначкою “вироблено в Ірані”. Далі їх на судах під іранським прапором везуть в Об’єднані Арабські Емірати.

За версією AP, в доповіді йдеться про те, що Тегеран “є слабкою ланкою в тому, що стосується застосування” заборони на поставки вугілля з Сомалі. Фахівці ООН вважають, що Іран здебільшого не співпрацював з їх розслідуванням. У матеріалі стверджується, що “Аш-Шабаб” отримує не менше 7,5 млн доларів від незаконних поставок.

Як зазначає агентство, в постпредстві Ірану при ООН підкреслили, що країна “в повній мірі виконує усі санкції Ради Безпеки ООН щодо Сомалі”.

Як повідомляв УНН, американський генерал заявив, що США не прагнуть війни з Іраном.

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