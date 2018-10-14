Иран способствует нелегальному экспорту угля из Сомали

Как оно отмечает, такие выводы приводятся в докладе специалистов ООН, который еще не был опубликован. Из него якобы следует, что каждый год из Сомали вывозят 3 млн мешков с углем, по большей части в Иран. На мешки, как говорится в материале, наклеивают ярлыки, свидетельствующие, будто бы они привезены с Коморских островов, из Ганы или Кот-д’Ивуара. В Иране уголь перекладывают в упаковки с пометкой “произведено в Иране”. Далее их на судах под иранским флагом везут в Объединенные Арабские Эмираты.

По версии AP, в докладе говорится, что Тегеран “является слабым звеном в том, что касается применения” запрета на поставки угля из Сомали. Специалисты ООН полагают, что Иран по большей части не сотрудничал с их расследованием. В материале утверждается, что “Аш-Шабаб” получает не менее 7,5 млн долларов от незаконных поставок.

Как отмечает агентство, в постпредстве Ирана при ООН подчеркнули, что страна “в полной мере выполняет все санкции Совета Безопасности ООН в отношении Сомали”.

Как сообщал УНН, американский генерал заявил, что США не стремятся войны с Ираном.