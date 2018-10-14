Іран був близький до домінування на Близькому Сході - президент США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що Іран був близький до того, щоб грати домінуючу роль на Близькому Сході, однак зараз ситуація змінилася. Про це він заявив в суботу під час виступу в штаті Кентуккі, інформує УНН.
Трамп нагадав, що раніше він оголосив про вихід Вашингтона з угоди з Іраном по атому. “За тижні до того, як я вступив на посаду президента, мене вводили в курс справи щодо того, що відбувається, і з приводу Ірану питання було лише в тому, коли вони візьмуть (під контроль) весь Близький Схід, — сказав президент США. — Зараз вони про це більше не думають”.
“У них зараз невелика катастрофа, — додав Трамп, кажучи про Іран. — У них бунти на вулицях, їх валюта впала”. “Одного разу, може бути, до цього залишилося вже недовго, вони прийдуть і скажуть:” Ми б хотіли укласти угоду “. І це нормально, це добре”, — сказав президент США. Він додав, що це повинна бути “справжня угода”, а не “пародія на угоду, яку уклала попередня адміністрація”.
Як повідомляв УНН, Іран сприяє нелегальному експорту вугілля з Сомалі.