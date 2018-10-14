Іран був близький до домінування на Близькому Сході - президент США

Трамп нагадав, що раніше він оголосив про вихід Вашингтона з угоди з Іраном по атому. “За тижні до того, як я вступив на посаду президента, мене вводили в курс справи щодо того, що відбувається, і з приводу Ірану питання було лише в тому, коли вони візьмуть (під контроль) весь Близький Схід, — сказав президент США. — Зараз вони про це більше не думають”.

“У них зараз невелика катастрофа, — додав Трамп, кажучи про Іран. — У них бунти на вулицях, їх валюта впала”. “Одного разу, може бути, до цього залишилося вже недовго, вони прийдуть і скажуть:” Ми б хотіли укласти угоду “. І це нормально, це добре”, — сказав президент США. Він додав, що це повинна бути “справжня угода”, а не “пародія на угоду, яку уклала попередня адміністрація”.

Як повідомляв УНН, Іран сприяє нелегальному експорту вугілля з Сомалі.