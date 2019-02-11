На близькосхідну конференцію до Варшави прибудуть делегати 60 країн

“Приблизно 60 країн підтвердило, є ще кільканадцять, які не дали відповіді, а кілька рішилося не приїжджати. Ми задоволені з підтвердженої участі”, — повідомив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович.

До Варшави не прибудуть представники Ірану, Палестини та Сирії. А також Росії і Туреччини, які організують власну конференцію на тему закінчення війни в Сирії.

Міністр Яцек Чапутович заявив, що варшавська конференція має стати початком процесу стабілізації ситуації на Близькому Сході. Глава польської дипломатії відзначив, що у Варшаві не будуть прийняті жодні остаточні рішення на тему цього регіону, а зустріч цього тижня має започаткувати подальші розмови.

Організаторами конференції на тему Близького Сходу у Варшаві є США і Польща. До польської столиці прибудуть, зокрема, віце-президент США Майк Пенс і державний секретар США Майк Помпео, а також прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що Іран був близький до того, щоб грати домінуючу роль на Близькому Сході, однак зараз ситуація змінилася.