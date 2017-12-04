На безопасность на дорогах в следующем году выделят 1,9 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В следующем году на меры безопасности на дорогах будет выделено 1,9 млрд грн. Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.
"Новый транш помощи от ЕС на инфраструктурные проекты потратят в том числе на меры безопасности на дорогах. Именно на дорожную безопасность мы хотим направить из этих денег около 400 млн грн", - отметил он.
В то же время, как уточнил министр, в 2018 году 1,5 млрд грн (5% от дорожного фонда) гарантированно будет выделено на мероприятия по улучшению безопасности на дорогах. Таким образом, всего на это направление будет направлено 1,9 млрд грн.
Как сообщал УНН, в Киеве обсудят возможность уменьшения скорости движения транспорта возле школ до 30 км/ч.