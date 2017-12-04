На безпеку на дорогах наступного року виділять 1,9 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Наступного року на заходи безпеки на дорогах буде виділено 1,9 млрд грн. Про це повідомив на брифінгу міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“Новий транш допомоги від ЄС на інфраструктурні проекти витратять в тому числі на заходи безпеки на дорогах. Саме на дорожню безпеку ми хочемо спрямувати із цих грошей близько 400 млн грн”, — зазначив він.
Водночас, як уточнив міністр, у 2018 році 1,5 млрд грн (5% від дорожнього фонду) гарантовано буде виділено на заходи із покращення безпеки на дорогах. Таким чином, усього на цей напрямок буде скеровано 1,9 млрд грн.
Як повідомляв УНН, у Києві обговорять можливість зменшення швидкості руху транспорту біля шкіл до 30 км/год.