На базе НАТО в Латвии произошел взрыв, погиб офицер, еще двое пострадали

"Младший офицер албанской армии погибла при работе со взрывчаткой на базе НАТО в лагере Адажи в Латвии, в то время, как еще два офицера получили ранения... Инцидент произошел во время учебной миссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшей оказалась 32-летняя Зарифа Хасанай. Она была частью команды, которая участвует в миссии НАТО Enhanced Forward Presence в Восточной Европе, призванной противостоять угрозам безопасности со стороны России.

Двое раненых офицеров получают медицинскую помощь на базе. Сейчас об их состоянии не известно.

Напомним, в Латвии во время военных учений снаряд вылетел за пределы полигона и упал в 150 метрах от расположенных рядом с ним жилых домов.