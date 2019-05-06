На базе НАТО в Латвии произошел взрыв, погиб офицер, еще двое пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Латвии в результате несчастного случая со взрывчаткой на военной базе НАТО в Латвии погибла офицер албанской армии, еще двое офицеров получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Balkan Insight.
"Младший офицер албанской армии погибла при работе со взрывчаткой на базе НАТО в лагере Адажи в Латвии, в то время, как еще два офицера получили ранения... Инцидент произошел во время учебной миссии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшей оказалась 32-летняя Зарифа Хасанай. Она была частью команды, которая участвует в миссии НАТО Enhanced Forward Presence в Восточной Европе, призванной противостоять угрозам безопасности со стороны России.
Двое раненых офицеров получают медицинскую помощь на базе. Сейчас об их состоянии не известно.
Напомним, в Латвии во время военных учений снаряд вылетел за пределы полигона и упал в 150 метрах от расположенных рядом с ним жилых домов.