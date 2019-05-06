На базі НАТО у Латвії стався вибух, загинув офіцер, ще двоє постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У Латвії через нещасний випадок з вибухівкою на військовій базі НАТО в Латвії загинула офіцер албанської армії, ще двоє офіцерів поранено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Balkan Insight.
"Молодший офіцер албанської армії загинула під час роботи з вибухівкою на базі НАТО в таборі Адажі в Латвії, у той час, як ще два офіцери отримали поранення… Інцидент стався під час навчальної місії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загиблою виявилася, 32-річна Заріфе Хасанай. Вона була частиною команди, яка бере участь у місії НАТО Enhanced Forward Presence у Східній Європі, покликаної протистояти загрозам безпеки з боку Росії.
Двоє поранених офіцерів отримують медичну допомогу на базі. Наразі про їх стан не відомо.
Нагадаємо, у Латвії під час військових навчань снаряд вилетів за межі полігону і впав за 150 метрів від розташованих поруч з ним житлових будинків.