На балконе квартиры в Днепре нашли полтысячи летучих мышей

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова в городе Днепр. Заявители сообщили, что под обшивкой балкона слышать звуки летучих мышей.

По прибытию к месту вызова, специалисты ГСЧС демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.

"Отловив более 500 крыланов, чрезвычайники поместили их в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать. После чего спасатели передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, что находится в городе Харьков", - указали в ведомстве.

Напомним, в прошлом году рой пчел атаковал детскую площадку в Ивано-Франковске.