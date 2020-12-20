На балконе квартиры в Днепре нашли полтысячи летучих мышей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На балконе квартиры одной из многоэтажек в Днепре нашли 500 летучих мышей, их помогли отловить сотрудники ГСЧС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства в Telegram-канале.
Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Коробова в городе Днепр. Заявители сообщили, что под обшивкой балкона слышать звуки летучих мышей.
По прибытию к месту вызова, специалисты ГСЧС демонтировали утепляющую обшивку балкона и обнаружили целую стаю летучих мышей.
"Отловив более 500 крыланов, чрезвычайники поместили их в картонные коробки с отверстиями, чтобы те имели возможность дышать. После чего спасатели передали их волонтеру из центра реабилитации рукокрылых Feldman Ecopark, что находится в городе Харьков", - указали в ведомстве.
Напомним, в прошлом году рой пчел атаковал детскую площадку в Ивано-Франковске.