На балконі квартири у Дніпрі знайшли пів тисячі кажанів

Подія сталася в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Коробова в місті Дніпро. Заявники повідомили, що під обшивкої балкону чути звуки кажанів.

По прибуттю до місця виклику, фахівці ДСНС демонтували утеплюючу обшивку балкону та виявили цілу зграю кажанів.

"Відловивши понад 500 криланів, надзвичайники помістили їх в картонні коробки з отворами, аби ті мали змогу дихати. Після чого рятувальники передали їх волонтеру з центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark, що знаходиться в місті Харків", - вказали у відомстві.

Нагадаємо, торік рій бджіл атакував дитячий майданчик в Івано-Франківську.