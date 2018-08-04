На Балканах появится первая база НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Албания планирует построить первую в Западных Балканах авиабазу НАТО в городе Кучова (название города в 1950-1990 году — Сталин). Об этом сообщил албанский премьер-министр Эди Рама на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Североатлантический совет утвердил решение построить первую авиабазу на Западных Балканах в Албании”, — отметил премьер. По его словам, инвестиции НАТО только в первую часть проекта составят более 50 млн евро.
Рама добавил, что авиабаза будет оказывать поддержку силам альянса в том, что касается логистики, охраны воздушного пространства и тренировки экипажа и персонала.
Город Кучова, в котором сегодня проживает около 50 тыс. человек, находится в округе Берат на юге Албании. С 1950 по 1990 год город назывался Сталин. В начале 1930-х годов Кучова является промышленным городом. В городе развита нефтепереработка. Есть нефтепромышленным центром страны; нефтепроводу связан с портом Влёра.
Напомним, 3 августа корабли НАТО покинули Черное море. Об этом сообщила НАТО в Тwitter.