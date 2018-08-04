На Балканах появится первая база НАТО

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18778 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 79745 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119275 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127132 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166504 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152402 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140343 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130351 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118299 просмотра

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На Балканах появится первая база НАТО

На Балканах появится первая база НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Албания планирует построить первую в Западных Балканах авиабазу НАТО в городе Кучова (название города в 1950-1990 году — Сталин). Об этом сообщил албанский премьер-министр Эди Рама на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Североатлантический совет утвердил решение построить первую авиабазу на Западных Балканах в Албании”, — отметил премьер. По его словам, инвестиции НАТО только в первую часть проекта составят более 50 млн евро.

Рама добавил, что авиабаза будет оказывать поддержку силам альянса в том, что касается логистики, охраны воздушного пространства и тренировки экипажа и персонала.

Город Кучова, в котором сегодня проживает около 50 тыс. человек, находится в округе Берат на юге Албании. С 1950 по 1990 год город назывался Сталин. В начале 1930-х годов Кучова является промышленным городом. В городе развита нефтепереработка. Есть нефтепромышленным центром страны; нефтепроводу связан с портом Влёра.

Напомним, 3 августа корабли НАТО покинули Черное море. Об этом сообщила НАТО в Тwitter.

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