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На Балканах з'явиться перша база НАТО

На Балканах з'явиться перша база НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Албанія планує побудувати першу на Західних Балканах авіабазу НАТО в місті Кучова (назва міста в 1950-1990 році — Сталін). Про це повідомив албанський прем’єр-міністр Еді Рама на своїй сторінці в Facebook, інформує УНН.

“Північноатлантична рада затвердила рішення побудувати першу авіабазу на Західних Балканах в Албанії”, — вказав прем’єр. За його словами, інвестиції НАТО тільки у першу частину проекту становитимуть понад 50 млн євро.

Рама додав, що авіабаза буде надавати підтримку силам альянсу в тому, що стосується логістики, охорони повітряного простору та тренування екіпажу і персоналу.

Місто Кучова, в якому сьогодні проживає близько 50 тис. осіб, знаходиться в окрузі Берат на півдні Албанії. З 1950 по 1990 рік місто називалося Сталін. На початку 1930-х років Кучова є промисловим містом. У місті розвинена нафтопереробка. Є нафтопромисловим центром країни; нафтопроводом пов’язаний зі портом Вльора.

Нагадаємо, 3 серпня кораблі НАТО покинули Чорне море. Про це повідомила НАТО у Тwitter.

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