На Балканах з'явиться перша база НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Албанія планує побудувати першу на Західних Балканах авіабазу НАТО в місті Кучова (назва міста в 1950-1990 році — Сталін). Про це повідомив албанський прем’єр-міністр Еді Рама на своїй сторінці в Facebook, інформує УНН.
“Північноатлантична рада затвердила рішення побудувати першу авіабазу на Західних Балканах в Албанії”, — вказав прем’єр. За його словами, інвестиції НАТО тільки у першу частину проекту становитимуть понад 50 млн євро.
Рама додав, що авіабаза буде надавати підтримку силам альянсу в тому, що стосується логістики, охорони повітряного простору та тренування екіпажу і персоналу.
Місто Кучова, в якому сьогодні проживає близько 50 тис. осіб, знаходиться в окрузі Берат на півдні Албанії. З 1950 по 1990 рік місто називалося Сталін. На початку 1930-х років Кучова є промисловим містом. У місті розвинена нафтопереробка. Є нафтопромисловим центром країни; нафтопроводом пов’язаний зі портом Вльора.
Нагадаємо, 3 серпня кораблі НАТО покинули Чорне море. Про це повідомила НАТО у Тwitter.