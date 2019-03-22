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На Бали задержан экс-милиционер, которого внутренняя безопасность полиции не пропустила в ряды полиции

Киев • УНН

 • 9955 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Индонезии на острове Бали задержан бывший следователя закарпатской милиции, которого внутренняя безопасность Национальной полиции Украины не пропустила в ряды полиции и поэтому человек перешел на противоположную сторону закона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

На Бали задержан экс-милиционер, которого внутренняя безопасность полиции не пропустила в ряды полиции

"2017 году бывший милиционер решил вернуться в правоохранительные органы и подал документы на прохождение конкурса на вступление в ряды Национальной полиции Украины. Однако, по результатам изучения дела кандидата, Закарпатским управлением Департамента внутренней безопасности НПУ обновления его на службе было признано нецелесообразным. Поняв, что надеть погоны снова не удастся, экс-следователь, с юридическим образованием, даже не стал пробовать себя в другой законной сфере деятельности. Напротив. Мужчина перешел на противоположную сторону закона", - сообщили в полиции.

Экс-милиционер сговорился с двумя гомадянамы РФ и оказался на острове Бали.

"Сотрудники местной полиции поймали его с сообщниками на совершении разбойного нападения на магазин, откуда они, угрожая оружием, похитили 900 миллионов индонезийских рупий. При задержании один из преступников пытался оказать сопротивление, поэтому полиции пришлось стрелять на поражение", - добавили в полиции.

Сейчас бывший милиционер из Украины находится в тюрьме Бали, ожидая приговора суда. По местному законодательству за совершенное преступление ему грозит не менее 15 лет лишения свободы.

Напомним, прокуратура Сумской области поддержала публичное обвинение в отношении бывшего сотрудника милиции, который лишил жизни своего коллегу в зоне проведения боевых действий - суд признал его виновным и приговорил к 14 годам лишения свободы.

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