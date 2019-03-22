На Балі затримано екс-міліціонера, якого внутрішня безпека поліції не пропустила до лав поліції

КИЇВ. 22 березня. УНН. В Індонезії на острові Балі затримано колишнього слідчого закарпатської міліції, якого внутрішня безпека Національної поліції України не пропустила до лав поліції і тому чоловік перейшов на протилежну сторону закону. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.