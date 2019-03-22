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На Балі затримано екс-міліціонера, якого внутрішня безпека поліції не пропустила до лав поліції

Київ • УНН

 • 9955 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. В Індонезії на острові Балі затримано колишнього слідчого закарпатської міліції, якого внутрішня безпека Національної поліції України не пропустила до лав поліції і тому чоловік перейшов на протилежну сторону закону. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

На Балі затримано екс-міліціонера, якого внутрішня безпека поліції не пропустила до лав поліції

“2017 році колишній міліціонер вирішив повернутися у правоохоронні органи і подав документи на проходження конкурсу на вступ до лав Національної поліції України. Однак, за результатами вивчення справи кандидата, Закарпатським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ поновлення його на службі було визнано за недоцільне. Зрозумівши, що одягти погони знову не вдасться, екс-слідчий, з юридичною освітою, навіть не став пробувати себе в іншій законній сфері діяльності. Навпроти. Чоловік перейшов на протилежну сторону закону”, — повідомили у поліції.

Екс-міліціонер змовився з двома гомадянами РФ та опинився на острові Балі.

“Співробітники місцевої поліції піймали його зі спільниками на вчиненні розбійного нападу на крамницю, звідки вони, погрожуючи зброєю, поцупили 900 мільйонів індонезійських рупій. При затриманні один зі злочинців намагався чинити опір, тож поліції довелося стріляти на ураження”, — додали в поліції.

Наразі колишній міліціонер з України перебуває у в’язниці Балі, очікуючи вироку суду. За місцевим законодавством за вчинений злочин йому загрожує щонайменше 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, прокуратура Сумської області підтримала публічне обвинувачення стосовно колишнього співробітника міліції, який позбавив життя свого колегу в зоні проведення бойових дій — суд визнав його винним і засудив до 14 років позбавлення волі.

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