На Авдеевском коксохимзаводе из-за обвала плиты погибли двое рабочих
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На Авдеевском коксохимическом заводе во время демонтажа железобетонной конструкции из-за обвала плиты сорвались с высоты и погибли двое рабочих. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
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“Досудебным расследованием установлено, что 14 февраля 2022 года около 15:00 на ЧАО „Авдеевский коксохимический завод“ в ВПЦ № 2 во время демонтажа железобетонной конструкции произошел обвал плиты. Вместе с ней с высоты 37 м сорвались 39 и 42-летние работники подрядной организации ООО „Метпромгруп“. Слесарь-ремонтник и монтажник от полученных травм погибли на месте”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в настоящее время тела погибших спасатели достали из-под обломков. Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
“За процессуального руководства Константиновской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК Украины)”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
На территории Авдеевского коксохимического завода 16 октября, произошел пожар.