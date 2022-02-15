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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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На Авдіївському коксохімзаводі через обвал плити загинули двоє робітників

На Авдіївському коксохімзаводі через обвал плити загинули двоє робітників

Київ • УНН

 • 17431 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. На Авдіївському коксохімічному заводі під час демонтажу залізобетонної конструкції через обвал плити зірвалися з висоти та загинули двоє робітників. Про це УНН повідомляє з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Цитата

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 лютого 2022 року близько 15:00 на ПрАТ „Авдіївський коксохімічний завод“ в ВПЦ № 2 під час демонтажу залізобетонної конструкції стався обвал плити. Разом із нею з висоти 37 м зірвалися 39 та 42-річні працівники підрядної організації ТОВ „Метпромгруп“. Слюсар-ремонтник та монтажник від отриманих травм загинули на місці”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі тіла загиблих рятувальники дістали з-під уламків. Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються усі обставини трагедії.

“За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України)”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

На території Авдіївського коксохімічного заводу 16 жовтня, сталася пожежа.

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