На Авдіївському коксохімзаводі через обвал плити загинули двоє робітників
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На Авдіївському коксохімічному заводі під час демонтажу залізобетонної конструкції через обвал плити зірвалися з висоти та загинули двоє робітників. Про це УНН повідомляє з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
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“Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 лютого 2022 року близько 15:00 на ПрАТ „Авдіївський коксохімічний завод“ в ВПЦ № 2 під час демонтажу залізобетонної конструкції стався обвал плити. Разом із нею з висоти 37 м зірвалися 39 та 42-річні працівники підрядної організації ТОВ „Метпромгруп“. Слюсар-ремонтник та монтажник від отриманих травм загинули на місці”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що наразі тіла загиблих рятувальники дістали з-під уламків. Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюються усі обставини трагедії.
“За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 272 КК України)”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
На території Авдіївського коксохімічного заводу 16 жовтня, сталася пожежа.