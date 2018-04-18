На Авакова и Аброськина заявили в суд: речь идет о нарушении Конституции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Правозащитник из Луганска Сергей Мельничук подал два иска в суд на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и первого заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина. Поводом для исков стало неиспользование чиновниками украинского языка при осуществлении своих служебных полномочий, сообщает Радио Свобода, передает УНН.
С.Мельничук отметил, что А.Аваков и В.Аброськин, осуществляя полномочия органов государственной власти, не используют украинский язык как государственный. Таким образом чиновники нарушают ст. 10 Конституции Украины, пояснил правозащитник.
Таким образом, А.Аваков и В.Аброськин создают привилегии по языковому признаку для одного из нацменьшинств Украины, утверждает С.Мельничук. По его мнению, это приводит к разжиганию межнациональной розни и межнациональных конфликтов по языковому признаку.
"Унижение моей национальной чести и достоинства заключается в противоправных действиях Арсена Авакова и Вячеслава Аброськина. Они направлены на ограничение сферы использования украинского языка на территории Украины, где еего развитие и становление происходило на протяжении не одного тысячелетия. Это является целенаправленным уничтожением украинского языка, как одного из основных признаков национальной идентичности титульной нации Украины, к которой я принадлежу", - отметил С.Мельничук.
Напомним, как писал УНН, А.Аваков с В.Аброськиним сейчас находятся с официальным визитом в США. Там чиновники встречаются с представителями правоохранительных органов, а также уже подписали меморандум о сотрудничестве с ФБР.
Также напомним, ранее журналисты сообщили, что В.Аброськин в течение 2017 года значительно увеличил свои финансовые накопления, однако НАПК его декларацию так и не проверяло.