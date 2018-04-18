На Авакова та Аброськіна заявили до суду: йдеться про порушення Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правозахисник із Луганська Сергій Мельничук подав два позови до суду на міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і першого заступника глави Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна. Приводом для позовів стало невикористання чиновниками української мови при здійсненні своїх службових повноважень, повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
С.Мельничук зазначив, що А.Аваков та В.Аброськін, здійснюючи повноваження органів державної влади, не використовують українську мову як державну. Таким чином урядовці порушують ст. 10 Конституції України, пояснив правозахисник.
Таким чином, А.Аваков та В.Аброськін створюють привілеї за мовною ознакою для однієї із нацменшин України, стверджує С.Мельничук. На його думку, це призводить до розпалювання міжнаціональної ворожнечі та міжнаціональних конфліктів за мовною ознакою.
"Приниження моєї національної честі і гідності полягає у протиправних діях Арсена Авакова та В'ячеслава Аброськіна. Вони спрямовані на обмеження сфери використання української мови на території України, де її розвиток і становлення відбувалося протягом не одного тисячоліття. Це є цілеспрямованим знищенням української мови, як однієї із основних ознак національної ідентичності титульної нації України, до якої я належу", - зазначив С.Мельничук.
Нагадаємо, як писав УНН, А.Аваков з В.Аброськіним наразі перебувають з офіційним візитом у США. Там посадовці зустрічаються з представниками правоохоронних органів, а також вже підписали меморандум про співробітництво з ФБР.
Також нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що В.Аброськін протягом 2017 року значно збільшив свої фінансові накопичення, проте НАЗК його декларацію так і не перевіряло.