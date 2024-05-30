На Алтае, вероятно, сгорела резиденция Путина: что сообщают росСМИ
Киев • УНН
Согласно сообщениям и фотографиям блогеров и активистов, одно из зданий резиденции путина на Алтае почти полностью сгорело.
На Алтае в рф вероятно горела дача российского диктатора владимира путина, сообщает УНН со ссылкой на российский Telegram-канал "Сирена".
Детали
По данным "Сирены", одно из зданий резиденции путина в Республике Алтай почти полностью сгорело.
На фото видны идентичные элементы внешней отделки здания: совпадает цвет фасада, расположенные рядом со зданием зеленые насаждения и крыша соседнего здания, попавшего на фотографии.
Кадры сгоревшего здания опубликовали блогер Амир Аташев и активистка Аруна Арна. Они сделаны с разных ракурсов, при этом рельеф, окружающий резиденцию, совпадает с тем, что видно на фотографиях. В разговоре с "Сиреной" Айташев уточнил, что опубликованное им фото было сделано сегодня. Причина возгорания неизвестна.
Сервисы проверки фотографий, которыми воспользовалась редакция, не обнаружили на кадрах следов обработки.
Оперативный дежурный ГУ МЧС по Республике Алтай не стал отвечать на вопросы корреспондента "Сирены" о возгорании в Онгудайском районе за последние сутки.
Информация о затайном строительстве в Онгудайском районе Республики Алтай появилась в 2010 году, на этот проект потратили до 3 миллиардов рублей.
Официально это санаторно-курортный комплекс "Алтайское подворье", принадлежащий "Газпрому". Впрочем, отдохнуть там нельзя. В 2011 году корреспондентам "Новой газеты" в проходе на территорию отказала охрана со словами, что "особо охраняемый объект предназначен для отдыха высших лиц государства". Тогда же "Газпром" заявил, что комплекс нужен для "проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и приема зарубежных гостей". О связях комплекса с путиными неоднократно рассказывали местные оппозиционные деятели.
Известно, что в комплекс входит спецхозяйство с огороженными лесными территориями и фермой для разведения маралов, в крови которых якобы купается путин. По разным данным, там находится и так называемый "бункер путина", где якобы могут разместиться до 100 тысяч человек, — эта информация ни разу не была подтверждена.
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