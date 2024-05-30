На Алтаї, ймовірно, згоріла резиденція путіна: що повідомляють росЗМІ
Київ • УНН
Згідно з повідомленнями і фотографіями блогерів і активістів, одна з будівель резиденції путіна на Алтаї майже повністю згоріла.
На Алтаї у рф ймовірно горіла дача російського диктатора володимира путіна, повідомляє УНН із посиланням на російський Telegram-канал "Сирена".
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За даними "Сирени", одна із будівель резиденції путіна в Республіці Алтай майже повністю згоріла.
На фото видно ідентичні елементи зовнішнього оздоблення будівлі: збігається колір фасаду, розташовані поруч із спорудою зелені насадження та дах сусідньої будівлі, що потрапила на фотографії.
Кадри будівлі, що згоріла, опублікували блогер Амир Айташев і активістка Аруна Арна. Вони зроблені з різних ракурсів, при цьому рельєф, що оточує резиденцію, збігається з тим, що видно на фотографіях. У розмові із "Сиреною" Айташев уточнив, що опубліковане ним фото було зроблено сьогодні. Причина займання невідома.
Сервіси перевірки фотографій, якими скористалася редакція, не виявили на кадрах слідів обробки.
Оперативний черговий ГУ МНС у Республіці Алтай не став відповідати на запитання кореспондента "Сирени" про загоряння в Онгудайському районі за останню добу.
Інформація про затаємне будівництво в Онгудайському районі Республіки Алтай з'явилася в 2010 році, на цей проект витратили до 3 мільярдів рублів.
Офіційно це санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", що належить "Газпрому". Втім, відпочити там не можна. У 2011 році кореспондентам "Нової газети" у проході на територію відмовила охорона зі словами, що "об'єкт, що особливо охороняється, призначений для відпочинку вищих осіб держави". Тоді ж "Газпром" заявив, що комплекс потрібен для "проведення зустрічей із діловими партнерами, корпоративних заходів та прийому закордонних гостей". Про зв'язки комплексу з Путіними неодноразово розповідали місцеві опозиційні діячі.
Відомо, що до комплексу входить спецгосподарство з обгородженими лісовими територіями та фермою для розведення маралів, у крові яких нібито купається путін. За різними даними, там знаходиться і так званий "бункер путіна", де нібито можуть розміститися до 100 тисяч людей, — ця інформація жодного разу не була підтверджена.