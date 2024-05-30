На Алтаї, ймовірно, згоріла резиденція путіна: що повідомляють росЗМІ

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 19419 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 48498 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65638 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110162 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134531 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137981 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238437 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171000 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190186 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173016 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 26777 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30509 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37619 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43651 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 22999 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238437 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359624 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375381 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290948 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59251 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75958 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87431 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170239 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172824 перегляди
Актуальне
На Алтаї, ймовірно, згоріла резиденція путіна: що повідомляють росЗМІ

На Алтаї, ймовірно, згоріла резиденція путіна: що повідомляють росЗМІ

Київ • УНН

 • 86084 перегляди

Згідно з повідомленнями і фотографіями блогерів і активістів, одна з будівель резиденції путіна на Алтаї майже повністю згоріла.

На Алтаї у рф ймовірно горіла дача російського диктатора володимира путіна, повідомляє УНН із посиланням на російський Telegram-канал "Сирена".

Деталі

За даними "Сирени", одна із будівель резиденції путіна в Республіці Алтай майже повністю згоріла.

На фото видно ідентичні елементи зовнішнього оздоблення будівлі: збігається колір фасаду, розташовані поруч із спорудою зелені насадження та дах сусідньої будівлі, що потрапила на фотографії.

Кадри будівлі, що згоріла, опублікували блогер Амир Айташев і активістка Аруна Арна. Вони зроблені з різних ракурсів, при цьому рельєф, що оточує резиденцію, збігається з тим, що видно на фотографіях. У розмові із "Сиреною" Айташев уточнив, що опубліковане ним фото було зроблено сьогодні. Причина займання невідома.

Сервіси перевірки фотографій, якими скористалася редакція, не виявили на кадрах слідів обробки.

Оперативний черговий ГУ МНС у Республіці Алтай не став відповідати на запитання кореспондента "Сирени" про загоряння в Онгудайському районі за останню добу.

Інформація про затаємне будівництво в Онгудайському районі Республіки Алтай з'явилася в 2010 році, на цей проект витратили до 3 мільярдів рублів.

Офіційно це санаторно-курортний комплекс "Алтайське подвір'я", що належить "Газпрому". Втім, відпочити там не можна. У 2011 році кореспондентам "Нової газети" у проході на територію відмовила охорона зі словами, що "об'єкт, що особливо охороняється, призначений для відпочинку вищих осіб держави". Тоді ж "Газпром" заявив, що комплекс потрібен для "проведення зустрічей із діловими партнерами, корпоративних заходів та прийому закордонних гостей". Про зв'язки комплексу з Путіними неодноразово розповідали місцеві опозиційні діячі.

Відомо, що до комплексу входить спецгосподарство з обгородженими лісовими територіями та фермою для розведення маралів, у крові яких нібито купається путін. За різними даними, там знаходиться і так званий "бункер путіна", де нібито можуть розміститися до 100 тисяч людей, — ця інформація жодного разу не була підтверджена.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
telegramTelegram
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51