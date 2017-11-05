На акциях по всей России задержали более 400 человек

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48378 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115209 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102860 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105673 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104744 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92654 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103989 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102097 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142668 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116316 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
На акциях по всей России задержали более 400 человек

На акциях по всей России задержали более 400 человек

Киев  •  УНН

 • 11073 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. На акциях "05.11.17" по всей России задержано 412 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "ОВД-Инфо".

По состоянию на 17:00 (по Киеву) воскресенья в Москве задержали 376, в Петербурге — 13, в Ростове-на-Дону в отделении находятся 13 человек, в Краснодаре — 10, трое в Красноярске и два в Перми.

При этом по состоянию на 17:10 стало известно, что всех задержанных в ОВД "Замоскворечье" отпустили без оформления протоколов после допроса СК РФ.

За несколько дней до 5 ноября полиция задержала по всей России десятки сторонников движения "Артподготовка", основателем которого является националист Вячеслав Мальцев, находящийся в розыске по обвинению в экстремизме. Сам он выехал из России.

Ранее В.Мальцев говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Он призывал своих сторонников выходить на улицы и оставаться там, пока президент РФ Владимир Путин не уйдет в отставку.

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