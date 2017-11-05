На акциях по всей России задержали более 400 человек

По состоянию на 17:00 (по Киеву) воскресенья в Москве задержали 376, в Петербурге — 13, в Ростове-на-Дону в отделении находятся 13 человек, в Краснодаре — 10, трое в Красноярске и два в Перми.

При этом по состоянию на 17:10 стало известно, что всех задержанных в ОВД "Замоскворечье" отпустили без оформления протоколов после допроса СК РФ.

За несколько дней до 5 ноября полиция задержала по всей России десятки сторонников движения "Артподготовка", основателем которого является националист Вячеслав Мальцев, находящийся в розыске по обвинению в экстремизме. Сам он выехал из России.

Ранее В.Мальцев говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция. Он призывал своих сторонников выходить на улицы и оставаться там, пока президент РФ Владимир Путин не уйдет в отставку.